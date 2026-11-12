Инвестиционная компания Norwest привлекла $4 млрд для нового фонда, который станет крупнейшим в 65-летней истории компании. Средства направят на инвестиции в различных секторах и странах, в том числе в США, Индии и Израиле, сообщает TechCrunch.

Ставка на искусственный интеллект

Восемнадцатый фонд Norwest должен усилить инвестиции в стартапы, разрабатывающие продукты и услуги на основе искусственного интеллекта для потребительского сектора, здравоохранения и технологической отрасли. Компания также планирует расширять вложения в физический ИИ, голосовой ИИ, агентную кибербезопасность и аэрокосмическую отрасль.

Старший управляющий партнер Norwest Джефф Кроу заявил, что компания выбрала широкий подход, поскольку влияние ИИ распространяется на различные отрасли, географические регионы и направления применения. По его словам, фирма особенно заинтересована в компаниях на ранних стадиях, которые создают нативные для ИИ приложения и инфраструктуру, отраслевые модели, решения в сфере физического ИИ и кибербезопасности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Недавние инвестиции

Стратегию Norwest уже отражают ее инвестиции в Coval, которая разрабатывает инструменты для тестирования и оценки ИИ-агентов, а также в Generalist AI — стартап, создавший базовые ИИ-модели для роботов. С момента запуска 17-го фонда объемом $3 млрд, закрытого в 2024 году, компания осуществила более 87 инвестиций.

Norwest, которую поддерживает только Wells Fargo, ранее инвестировала в Plaid, Spotify, Uber и Vuori.

Читай нас в