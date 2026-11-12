Firma inwestycyjna Norwest pozyskała 4 mld dolarów na nowy fundusz, który będzie największym w 65-letniej historii firmy. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w różnych sektorach i krajach, w tym w USA, Indiach i Izraelu, informuje TechCrunch.

Stawka na sztuczną inteligencję

Osiemnasty fundusz Norwest ma wzmocnić inwestycje w startupy opracowujące produkty i usługi oparte na sztucznej inteligencji dla sektora konsumenckiego, ochrony zdrowia i branży technologicznej. Firma planuje także rozszerzać inwestycje w fizyczną AI, głosową AI, agentową cyberbezpieczeństwo oraz branżę kosmiczną.

Starszy partner zarządzający Norwest Jeff Crowe powiedział, że firma wybrała szerokie podejście, ponieważ wpływ AI rozprzestrzenia się na różne branże, regiony geograficzne i obszary zastosowań. Jak zaznaczył, firma jest szczególnie zainteresowana spółkami na wczesnym etapie rozwoju, które tworzą natywne dla AI aplikacje i infrastrukturę, modele branżowe, rozwiązania z zakresu fizycznej AI i cyberbezpieczeństwa.

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Niedawne inwestycje

Strategię Norwest odzwierciedlają już jej inwestycje w Coval, która opracowuje narzędzia do testowania i oceny agentów AI, a także w Generalist AI — startup, który stworzył podstawowe modele AI dla robotów. Od uruchomienia 17. funduszu o wartości 3 mld dolarów, zamkniętego w 2024 roku, firma dokonała ponad 87 inwestycji.

Norwest, wspierana wyłącznie przez Wells Fargo, wcześniej inwestowała w Plaid, Spotify, Uber i Vuori.

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