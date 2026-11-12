Norwest筹集创纪录的40亿美元用于AI投资——TechCrunch

投资公司Norwest为一只新基金筹集了40亿美元，这将成为该公司65年历史上规模最大的基金。据TechCrunch报道，这笔资金将投向不同领域和国家，包括美国、印度和以色列。

押注人工智能

Norwest的第18只基金旨在加强对初创企业的投资，这些企业为消费领域、医疗保健和科技行业开发基于人工智能的产品和服务。该公司还计划扩大对具身AI、语音AI、智能体网络安全和航空航天行业的投资。

Norwest高级管理合伙人杰夫·克劳表示，公司采取了广泛的方法，因为AI的影响正扩展至不同的行业、地理区域和应用方向。他表示，该公司尤其关注处于早期阶段的企业，这些企业正在打造AI原生应用和基础设施、行业模型、具身AI解决方案以及网络安全解决方案。

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近期投资

Norwest的战略已体现在其对Coval的投资中。Coval开发用于测试和评估AI智能体的工具；该公司还投资了Generalist AI，这是一家为机器人创建基础AI模型的初创企业。自2024年完成募集的30亿美元第17只基金启动以来，该公司已进行了超过87项投资。

Norwest仅由Wells Fargo支持，此前曾投资Plaid、Spotify、Uber和Vuori。

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