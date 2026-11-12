Климатическая активистка Грета Тунберг на полях конференции ООН по изменению климата COP31 в Анталье, Турция, раскритиковала состоятельные правительства за недостаточные действия в ответ на климатический кризис. Она заявила, что планета не «умирает», а ее «убивают» те самые люди, от которых ожидают спасения.

Тунберг впервые за пять лет посетила климатическую конференцию COP. По ее словам, никто не придет на помощь, а когда государства и институты угрожают правам людей, общество должно отстаивать эти права. Об этом сообщает The Independent.

Призывы уязвимых государств

Премьер-министр Мали Абдулай Маіга заявил, что страны и народы, которые меньше всего способствовали изменению климата, не должны нести основное бремя его последствий. Он также сказал, что людей не следует обременять долгами для борьбы с кризисом, и призвал действовать незамедлительно ради будущих поколений.

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Вице-президент Сейшельских Островов Аликс Себастьен Пиллей подчеркнул, что для его страны климатические действия являются вопросом выживания, а не только экологическим приоритетом. Президент Палау Сурангел Виппс-младший также заявил, что цель ограничить потепление до 1,5°C все больше отдаляется.

Прогноз Climate Action Tracker

Новый отчет инициативы Climate Action Tracker, обнародованный во время COP31, предупреждает о риске необратимого превышения опасных уровней глобального потепления, если правительства не откажутся от ископаемого топлива и быстро не сократят выбросы. По оценке авторов, коллективные климатические действия не продвигаются уже пятый год подряд.

При нынешней политике государств мир движется к потеплению на 2,7°C к 2100 году. Даже полное выполнение целей по сокращению выбросов на 2030 и 2035 годы, заявленных в рамках Парижского соглашения, согласно оценке CAT, означало бы потепление на 2,6°C. Наиболее оптимистичный сценарий выполнения всех обязательств и целей по нулевым выбросам предполагает потепление на 1,9°C в конце столетия.

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