Aktywistka klimatyczna Greta Thunberg, na marginesie konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP31 w Antalyi w Turcji, skrytykowała zamożne rządy za niewystarczające działania w odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Oświadczyła, że planeta nie „umiera”, lecz jest „zabijana” przez tych samych ludzi, od których oczekuje się jej ocalenia.

Thunberg po raz pierwszy od pięciu lat uczestniczyła w konferencji klimatycznej COP. Jak stwierdziła, nikt nie przyjdzie z pomocą, a gdy państwa i instytucje zagrażają prawom ludzi, społeczeństwo musi tych praw bronić. Informuje o tym The Independent.

Apele państw szczególnie narażonych

Premier Mali Abdoulaye Maiga oświadczył, że kraje i narody, które w najmniejszym stopniu przyczyniły się do zmian klimatu, nie powinny ponosić głównego ciężaru ich konsekwencji. Powiedział także, że ludzi nie należy obciążać długami w celu walki z kryzysem, i wezwał do natychmiastowych działań dla dobra przyszłych pokoleń.

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Wiceprezydent Seszeli Alix Sebastien Pillay podkreślił, że dla jego kraju działania klimatyczne są kwestią przetrwania, a nie tylko priorytetem środowiskowym. Prezydent Palau Surangel Whipps Jr. również oświadczył, że cel ograniczenia ocieplenia do 1,5°C coraz bardziej się oddala.

Prognoza Climate Action Tracker

Nowy raport inicjatywy Climate Action Tracker, opublikowany podczas COP31, ostrzega przed ryzykiem nieodwracalnego przekroczenia niebezpiecznych poziomów globalnego ocieplenia, jeśli rządy nie odejdą od paliw kopalnych i szybko nie ograniczą emisji. Według oceny autorów zbiorowe działania klimatyczne nie posuwają się naprzód już piąty rok z rzędu.

Przy obecnej polityce państw świat zmierza ku ociepleniu o 2,7°C do 2100 roku. Nawet pełna realizacja celów redukcji emisji na 2030 i 2035 rok, zadeklarowanych w ramach porozumienia paryskiego, oznaczałaby według oceny CAT ocieplenie o 2,6°C. Najbardziej optymistyczny scenariusz realizacji wszystkich zobowiązań i celów neutralności emisyjnej zakłada ocieplenie o 1,9°C pod koniec stulecia.

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