气候活动人士格蕾塔·通贝里在土耳其安塔利亚举行的联合国气候变化大会COP31期间，批评富裕国家政府在应对气候危机方面行动不足。她表示，地球并非正在“死亡”，而是正被那些人们期待其拯救地球的人“杀死”。

通贝里五年来首次出席COP气候大会。她表示，没有人会前来帮助；当国家和机构威胁人们的权利时，社会必须捍卫这些权利。《独立报》报道。

脆弱国家的呼吁

马里总理阿卜杜拉耶·迈加表示，对气候变化贡献最少的国家和人民不应承担其后果的主要负担。他还表示，不应让人们为应对危机而背负债务，并呼吁为了后代立即采取行动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

塞舌尔副总统阿利克斯·塞巴斯蒂安·皮莱强调，对其国家而言，气候行动是生存问题，而不仅仅是一项环境优先事项。帕劳总统苏兰格尔·惠普斯二世也表示，将升温幅度限制在1.5°C以内的目标正变得越来越遥远。

Climate Action Tracker的预测

Climate Action Tracker倡议在COP31期间发布的一份新报告警告称，除非各国政府摆脱化石燃料并迅速减少排放，否则全球变暖将面临不可逆地超过危险水平的风险。作者评估认为，集体气候行动已经连续第五年没有取得进展。

按照各国当前政策，世界到2100年将走向升温2.7°C。即使全面落实《巴黎协定》框架下宣布的2030年和2035年减排目标，根据CAT的评估，也意味着升温2.6°C。最乐观的情景是履行所有净零排放承诺和目标，预计本世纪末升温1.9°C。

关注我们在