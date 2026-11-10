美国网球选手杰西卡·佩古拉在印第安维尔斯网球花园举行的WTA年终总决赛小组赛中以6:2、7:5击败玛尔塔·科斯秋克。这一结果使科斯秋克失去了在世界排名中超越波兰选手伊加·斯维亚特克的机会，Interia Sport报道。

据该媒体报道，科斯秋克只有在WTA年终总决赛小组赛中赢得两场比赛，才能在赛季结束时超越斯维亚特克。在对阵佩古拉之前，这名乌克兰选手已以2:6、4:6不敌琳达·诺斯科娃。第二场失利后，斯维亚特克将以排名第九结束本赛季。

首盘归佩古拉

佩古拉以连续赢下九分开启比赛，并迅速凭借破发取得领先。第一盘中，科斯秋克出现17次非受迫性失误，而这名美国选手只有5次。佩古拉用时30分钟以6:2拿下首盘。

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第二盘开始时，科斯秋克再次被破发，但成功重返争夺。比分4:4时，佩古拉未能兑现两个破发点。在第十一局中，这名美国选手在对手发球局以0:40领先，但科斯秋克连赢四分。不过，在乌克兰选手一次失败的放短球和一次双误后，佩古拉仍拿下了这一局。

佩古拉与诺斯科娃的比赛

由于叶莲娜·莱巴金娜因健康问题退赛，科斯秋克作为第一替补进入WTA年终总决赛参赛阵容。本赛季，这名乌克兰选手曾两次击败佩古拉：一次是在布里斯班赛事半决赛，另一次是在马德里比赛第三轮。

战胜科斯秋克后，佩古拉将与诺斯科娃争夺晋级赛事半决赛的资格。

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