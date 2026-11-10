Американская теннисистка Джессика Пегула победила Марту Костюк со счетом 6:2, 7:5 в матче группового этапа WTA Finals в Indian Wells Tennis Garden. Этот результат лишил Костюк возможности обойти польку Игу Свитек в мировом рейтинге, сообщает Interia Sport.

По данным издания, Костюк могла обойти Свитек по итогам сезона только при условии двух побед на групповом этапе WTA Finals. Перед матчем с Пегулой украинка уже уступила Линде Носковой — 2:6, 4:6. После второго поражения Свитек завершит сезон на девятой позиции рейтинга.

Первый сет за Пегулой

Пегула начала матч с девяти подряд выигранных розыгрышей и быстро получила преимущество с брейком. В первой партии Костюк допустила 17 невынужденных ошибок, тогда как американка сделала пять. Пегула выиграла сет 6:2 за 30 минут.

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В начале второй партии Костюк снова потеряла подачу, но сумела вернуться в борьбу. При счете 4:4 Пегула не реализовала два брейк-пойнта. В одиннадцатом гейме американка повела 0:40 на подаче соперницы, однако Костюк выиграла четыре очка подряд. Тем не менее гейм остался за Пегулой после неудачного укороченного удара и двойной ошибки украинки.

Матч Пегулы с Носковой

Костюк вошла в состав участниц WTA Finals как первая запасная после снятия Елены Рыбакиной из-за проблем со здоровьем. В этом сезоне украинка дважды побеждала Пегулу: в полуфинале турнира в Брисбене и в третьем круге соревнований в Мадриде.

После победы над Костюк Пегула сыграет с Носковой в матче за выход в полуфинал турнира.

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