Mercedes-Benz представит комфортный SL в 2027 году — Motor1

Mercedes-Benz в 2027 году представит новую комфортную версию родстера SL. О расширении семейства SL генеральный директор компании Ола Каллениус сообщил на церемонии Golden Steering Wheel в Берлине, Германия, пишет Motor1.

Новая модель дополнит, а не заменит нынешние Mercedes-AMG SL и Mercedes-Maybach SL. После обновления линейка 2028 модельного года будет включать три варианта родстера с мягкой крышей: спортивный AMG, роскошный Maybach и обычный Mercedes-Benz, ориентированный на комфортные поездки с открытым верхом.

Отдельное оформление передней части

Каллениус заявил, что новый SL должен сочетать уверенную динамику, высокий уровень комфорта и особые впечатления от вождения. По данным издания, закамуфлированный прототип модели получил более сдержанный передний бампер, традиционную трёхлучевую звезду и дневные ходовые огни с узором в виде звёзд.

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Такое оформление отличает новинку от AMG с решёткой радиатора Panamericana и Maybach с более массивной передней частью. Каждая версия SL будет иметь собственный дизайн и позиционирование.

Технические детали пока не раскрыты

Mercedes-Benz пока не обнародовал цену, мощность силовой установки и другие точные технические характеристики нового SL. Motor1 отмечает, что четырёхцилиндровый двигатель для SL 43, как сообщается, убрали из гаммы, а рядный шестицилиндровый мотор рассматривают как возможный вариант, однако официального подтверждения этому нет.

Текущее поколение SL дебютировало для 2022 модельного года, а Mercedes-Maybach SL 680 присоединился к линейке для 2026 модельного года. Новая версия Mercedes-Benz должна занять место между ориентированным на динамику AMG SL и наиболее роскошным Maybach SL 680.

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