Центральный банк Южной Кореи повысил ставку до 3,25% — CNBC
Центральный банк Южной Кореи в четверг повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 3,25%. Это самый высокий уровень за последние два года. Решение приняли на последнем в этом году заседании Банка Кореи.
Инфляция выше цели
Повышение ставки соответствовало ожиданиям экономистов, сообщает CNBC. В октябре инфляция в Южной Корее составила 2,8%, тогда как целевой показатель центрального банка — 2%.
В предыдущем решении Банк Кореи отмечал, что инфляция, как ожидается, будет оставаться выше 2% «в течение значительного времени» из-за сохранения высокого ценового давления.
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Экономический рост и жилье
Центральный банк также обращал внимание на возобновление роста цен на жилье в Сеуле. Это могло поддержать аргументы в пользу повышения ставки.
Валовой внутренний продукт Южной Кореи в третьем квартале вырос на 3,4% в годовом выражении, превысив ожидания. По данным CNBC, это дало регулятору пространство для ужесточения денежно-кредитной политики.