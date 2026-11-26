Центральный банк Южной Кореи в четверг повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 3,25%. Это самый высокий уровень за последние два года. Решение приняли на последнем в этом году заседании Банка Кореи.

Инфляция выше цели

Повышение ставки соответствовало ожиданиям экономистов, сообщает CNBC. В октябре инфляция в Южной Корее составила 2,8%, тогда как целевой показатель центрального банка — 2%.

В предыдущем решении Банк Кореи отмечал, что инфляция, как ожидается, будет оставаться выше 2% «в течение значительного времени» из-за сохранения высокого ценового давления.

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Экономический рост и жилье

Центральный банк также обращал внимание на возобновление роста цен на жилье в Сеуле. Это могло поддержать аргументы в пользу повышения ставки.

Валовой внутренний продукт Южной Кореи в третьем квартале вырос на 3,4% в годовом выражении, превысив ожидания. По данным CNBC, это дало регулятору пространство для ужесточения денежно-кредитной политики.

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