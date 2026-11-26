Суд в США заблокировал требование Федеральной комиссии по связи США о досрочной подаче заявлений на продление лицензий восемью телеканалами ABC, принадлежащими Disney. Судья Лорен Алихан предварительно пришла к выводу, что ABC, вероятно, сможет доказать нарушение Первой поправки к Конституции США. Об этом сообщает Variety.

Решение суда

В постановлении судья отметила, что комиссия вправе применять закон по своему усмотрению, однако не может прибегать к мести или наказывать вещателей за высказывания, которые она считает нежелательными. Судья также подчеркнула, что дело не является близким по существу.

В апреле FCC обязала ABC досрочно подать заявления на продление лицензий для восьми ее станций. Это произошло через несколько дней после шутки ведущего Джимми Киммела о первой леди США, после которой президент Дональд Трамп призвал уволить ведущего.

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Давление на редакционную политику

Алихан обратила внимание, что Трамп неоднократно призывал отозвать лицензии ABC в ответ на редакционные решения телесети. При председательстве Брендана Карра FCC начала расследования в отношении программы The View и интервью с кандидатами. Карр также угрожал ABC из-за монолога Киммела в сентябре 2025 года.

По выводу судьи, после действий комиссии ABC прибегла к самоцензуре. The View избегала интервью с кандидатами из-за опасений нарушить правило равного времени, а Киммел разместил интервью с кандидатом в Сенат от Техаса Джеймсом Таларико на YouTube, а не выпустил его в телеэфир.

Суд удовлетворил ходатайство ABC о блокировании процедуры досрочной подачи заявлений на продление лицензий. В то же время судья отказала в более широком запрете на неформальные или формальные угрозы и принуждение, посчитав это требование слишком неопределенным. Компанию также обязали внести залог в размере одного доллара.

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