美国一家法院阻止了美国联邦通信委员会要求迪士尼旗下八家ABC电视台提前提交许可证续期申请的规定。法官洛伦·阿里汗初步认为，ABC很可能能够证明其第一修正案权利受到侵犯。Variety报道。

法院裁决

法官在裁决中指出，委员会有权自行决定如何执行法律，但不得对其认为不受欢迎的言论进行报复，或惩罚广播机构。法官还强调，就案件实体而言，这不是一个势均力敌的案件。

FCC于4月要求ABC为其八家电视台提前提交许可证续期申请。这发生在主持人吉米·坎摩尔就美国第一夫人开玩笑数日后，此后总统唐纳德·特朗普呼吁解雇该主持人。

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对编辑政策的压力

阿里汗指出，特朗普曾多次因该电视网的编辑决定而呼吁撤销ABC的许可证。在布伦丹·卡尔担任主席期间，FCC对节目《观点》以及对候选人的采访展开了调查。卡尔还曾因坎摩尔在2025年9月的独白而威胁ABC。

法官认为，在委员会采取行动后，ABC实施了自我审查。《观点》因担心违反平等时间规则而避免采访候选人；坎摩尔则将对得克萨斯州参议院候选人詹姆斯·塔拉里科的采访发布在YouTube上，而没有在电视播出。

法院批准了ABC提出的申请，阻止提前提交许可证续期申请的程序。同时，法官拒绝实施针对非正式或正式威胁及胁迫的更广泛禁令，认为该请求过于模糊。公司还被要求缴纳一美元保证金。

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