Sąd w USA zablokował wymóg Federalnej Komisji Łączności USA dotyczący wcześniejszego złożenia wniosków o odnowienie licencji przez osiem stacji telewizyjnych ABC należących do Disneya. Sędzia Loren AliKhan wstępnie uznała, że ABC prawdopodobnie będzie w stanie udowodnić naruszenie Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA. Informuje o tym Variety.

Orzeczenie sądu

W orzeczeniu sędzia wskazała, że komisja ma prawo stosować prawo według własnego uznania, jednak nie może podejmować działań odwetowych ani karać nadawców za wypowiedzi, które uznaje za niepożądane. Sędzia podkreśliła również, że sprawa nie jest bliska pod względem jej meritum.

W kwietniu FCC zobowiązała ABC do wcześniejszego złożenia wniosków o odnowienie licencji dla ośmiu swoich stacji. Stało się to kilka dni po żarcie prowadzącego Jimmy’ego Kimmela na temat pierwszej damy USA, po którym prezydent Donald Trump wezwał do zwolnienia prowadzącego.

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Presja na politykę redakcyjną

AliKhan zwróciła uwagę, że Trump wielokrotnie wzywał do odebrania licencji ABC w odpowiedzi na decyzje redakcyjne sieci. Za przewodnictwa Brendana Carra FCC wszczęła dochodzenia dotyczące programu The View oraz wywiadów z kandydatami. Carr groził również ABC z powodu monologu Kimmela we wrześniu 2025 roku.

Zdaniem sędzi, po działaniach komisji ABC uciekła się do autocenzury. The View unikał wywiadów z kandydatami z obawy przed naruszeniem zasady równego czasu, a Kimmel zamieścił na YouTube wywiad z kandydatem do Senatu z Teksasu Jamesem Talarico, zamiast wyemitować go w telewizji.

Sąd uwzględnił wniosek ABC o zablokowanie procedury wcześniejszego składania wniosków o odnowienie licencji. Jednocześnie sędzia odmówiła wprowadzenia szerszego zakazu nieformalnych lub formalnych gróźb i przymusu, uznając ten wniosek za zbyt nieprecyzyjny. Spółkę zobowiązano również do wpłacenia kaucji w wysokości jednego dolara.

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