W Londynie kapitan reprezentacji RPA w rugby Siya Kolisi powiedział, że zespół chce pokonać Francję w niedzielnym finale inauguracyjnego Nations Championship dla trenera Rassiego Erasmusa, który odbywa karę zawieszenia. Informuje o tym The Japan Times.

Erasmus odbywa karę zawieszenia na sześć meczów po tym, jak stwierdził, że niektóre decyzje sędziowskie w przegranym przez RPA 19:21 meczu z Francją w fazie grupowej na początku tego miesiąca przypominały „ustawiony mecz”. Trenerowi nie wolno uczestniczyć w pracy zespołu podczas meczów, ale może pracować z reprezentacją między spotkaniami.

Erasmus pracuje z reprezentacją między meczami

Według Kolisiego Erasmus trenuje zespół w ciągu tygodnia, a odpowiedzialność w sztabie szkoleniowym jest podzielona między jego członków. Kapitan przyznał, że nieobecność trenera w dniu meczu jest dla drużyny trudna, ale podkreślił, że nie może być wymówką.

Erasmus, który doprowadził RPA do tytułów mistrza świata w 2019 i 2023 roku, opuścił mecz z Irlandią w Dublinie w ubiegłą sobotę. Południowoafrykańczycy przegrali 17:20 i ponieśli drugą porażkę z rzędu. Jednocześnie zespół zajął pierwsze miejsce w tabeli Nations Championship wśród reprezentacji półkuli południowej i awansował do finału na stadionie Twickenham.

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Dupont i kontuzja du Toita

Kolisi wyróżnił także łącznika młyna reprezentacji Francji Antoine’a Duponta, nazywając go zawodnikiem, który znacząco wpływa na grę i morale francuskiej drużyny. Francja pokonała RPA dwa tygodnie wcześniej.

W finale RPA nie będzie mogła liczyć na kontuzjowanego Pietera-Stepha du Toita. Kolisi nazwał go wpływowym zawodnikiem zespołu, ale stwierdził, że reprezentacja nie powinna nadmiernie koncentrować się na tej stracie.

35-letni Kolisi dodał, że nadal jest zmotywowany do gry dla RPA i czuje się dobrze fizycznie. Następne mistrzostwa świata w rugby mają odbyć się w Australii w przyszłym roku.

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