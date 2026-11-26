В Лондоне капитан сборной ЮАР по регби Сия Колиси заявил, что команда хочет победить Францию в воскресном финале дебютного Nations Championship ради тренера Расси Эрасмуса, который отбывает дисквалификацию. Об этом сообщает The Japan Times.

Эрасмус отбывает дисквалификацию на шесть матчей после того, как заявил, что некоторые судейские решения в поражении ЮАР от Франции со счетом 19:21 на групповом этапе ранее в этом месяце были похожи на «договорной матч». Тренеру запрещено участвовать в работе команды во время матчей, однако он может работать со сборной между играми.

Эрасмус работает со сборной между матчами

По словам Колиси, Эрасмус тренирует команду в течение недели, а ответственность в тренерском штабе распределена между его членами. Капитан признал, что отсутствие тренера в день игры является сложным для команды, но подчеркнул, что это не может быть оправданием.

Эрасмус, который привел ЮАР к титулам чемпиона мира в 2019 и 2023 годах, пропустил матч против Ирландии в Дублине в прошлую субботу. Южноафриканцы проиграли со счетом 17:20 и потерпели второе поражение подряд. В то же время команда заняла первое место в таблице Nations Championship среди сборных Южного полушария и вышла в финал на стадионе «Твикенхэм».

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Дюпон и травма дю Туа

Колиси также отметил полузащитника сборной Франции Антуана Дюпона, назвав его игроком, который существенно влияет на игру и настроение французской команды. Франция обыграла ЮАР двумя неделями ранее.

В финале ЮАР не сможет рассчитывать на травмированного Питера-Стефа дю Туа. Колиси назвал его влиятельным игроком команды, однако заявил, что сборная не должна чрезмерно сосредотачиваться на этой потере.

35-летний Колиси добавил, что по-прежнему мотивирован выступать за ЮАР и физически чувствует себя хорошо. Следующий чемпионат мира по регби должен пройти в Австралии в следующем году.

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