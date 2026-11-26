在伦敦，南非橄榄球队队长西雅·科利西表示，球队希望在周日举行的首届Nations Championship决赛中击败法国，为正在禁赛的教练拉西·埃拉斯穆斯而战。据《日本时报》报道。

埃拉斯穆斯正执行六场比赛的禁赛处罚，此前他称，南非队本月早些时候在小组赛中以19:21输给法国队时，部分裁判判罚看起来像一场“假球”。该教练被禁止在比赛期间参与球队工作，但可以在比赛之间与国家队一起工作。

埃拉斯穆斯在比赛之间与国家队工作

科利西表示，埃拉斯穆斯在一周内训练球队，而教练组的职责由其成员共同分担。这位队长承认，教练在比赛日缺席对球队来说很困难，但强调这不能成为借口。

埃拉斯穆斯曾在2019年和2023年带领南非夺得橄榄球世界杯冠军，他缺席了上周六在都柏林对阵爱尔兰的比赛。南非队以17:20失利，遭遇两连败。与此同时，球队在南半球国家队的Nations Championship积分榜上排名第一，并晋级在特威克纳姆体育场举行的决赛。

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杜邦和杜托伊的伤病

科利西还提到了法国队的半场球员安托万·杜邦，称他是一名对法国队的比赛和士气有重大影响的球员。法国队在两周前击败了南非队。

南非队在决赛中将无法依靠受伤的彼得-斯特夫·杜托伊。科利西称他是球队中有影响力的球员，但表示国家队不应过度关注这一损失。

35岁的科利西补充说，他仍有为南非队效力的动力，身体感觉良好。下一届橄榄球世界杯预计将于明年在澳大利亚举行。

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