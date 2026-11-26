Bank centralny Korei Południowej podniósł stopę do 3,25% — CNBC
Bank centralny Korei Południowej w czwartek podniósł stopę bazową o 25 punktów bazowych, do 3,25%. To najwyższy poziom od dwóch lat. Decyzję podjęto na ostatnim w tym roku posiedzeniu Banku Korei.
Inflacja powyżej celu
Podwyżka stopy była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów, informuje CNBC. W październiku inflacja w Korei Południowej wyniosła 2,8%, podczas gdy cel banku centralnego to 2%.
W poprzedniej decyzji Bank Korei wskazał, że inflacja ma pozostać powyżej 2% „przez znaczny okres czasu” z powodu utrzymującej się wysokiej presji cenowej.
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Wzrost gospodarczy i mieszkalnictwo
Bank centralny zwracał również uwagę na ponowny wzrost cen mieszkań w Seulu. Mogło to wzmocnić argumenty za podwyżką stopy.
Produkt krajowy brutto Korei Południowej wzrósł w trzecim kwartale o 3,4% rok do roku, przekraczając oczekiwania. Według CNBC dało to regulatorowi przestrzeń do zaostrzenia polityki pieniężnej.