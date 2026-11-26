Суд у США заблокував вимогу Федеральної комісії зі зв’язку США щодо дострокового подання заяв на поновлення ліцензій вісьмома телеканалами ABC, що належать Disney. Суддя Лорен Аліхан дійшла попереднього висновку, що ABC, імовірно, зможе довести порушення Першої поправки до Конституції США. Про це повідомляє Variety.

Рішення суду

У постанові суддя зазначила, що комісія має право застосовувати закон на власний розсуд, однак не може вдаватися до помсти або карати мовників за висловлювання, які вона вважає небажаними. Суддя також наголосила, що справа не є близькою за своїм змістом.

FCC у квітні зобов’язала ABC достроково подати заяви на поновлення ліцензій для восьми її станцій. Це відбулося через кілька днів після жарту ведучого Джиммі Кіммела про першу леді США, після якого президент Дональд Трамп закликав звільнити ведучого.

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Тиск на редакційну політику

Аліхан звернула увагу, що Трамп неодноразово закликав відкликати ліцензії ABC у відповідь на редакційні рішення телемережі. За головування Брендана Карра FCC відкрила розслідування щодо програми The View та інтерв’ю з кандидатами. Карр також погрожував ABC через монолог Кіммела у вересні 2025 року.

За висновком судді, після дій комісії ABC вдалася до самоцензури. The View уникала інтерв’ю з кандидатами через побоювання порушити правило рівного часу, а Кіммел розмістив інтерв’ю з кандидатом до Сенату Техасу Джеймсом Таларіко на YouTube, а не випустив його в телеетер.

Суд задовольнив клопотання ABC про блокування процедури дострокового подання заяв на поновлення ліцензій. Водночас суддя відмовила в ширшій забороні на неформальні чи формальні погрози та примус, вважаючи це прохання надто нечітким. Компанію також зобов’язали внести заставу в розмірі одного долара.

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