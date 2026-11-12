Mercedes-Benz zaprezentuje komfortowego SL-a w 2027 roku — Motor1

Mercedes-Benz w 2027 roku zaprezentuje nową komfortową wersję roadstera SL. O rozszerzeniu rodziny SL dyrektor generalny firmy Ola Källenius poinformował podczas ceremonii Golden Steering Wheel w Berlinie w Niemczech, pisze Motor1.

Nowy model uzupełni, a nie zastąpi obecnych Mercedes-AMG SL i Mercedes-Maybach SL. Po aktualizacji gama na rok modelowy 2028 będzie obejmować trzy warianty roadstera z miękkim dachem: sportowego AMG, luksusowego Maybacha oraz standardowego Mercedesa-Benza, ukierunkowanego na komfortową jazdę z otwartym dachem.

Odrębna stylistyka przedniej części

Källenius oświadczył, że nowy SL ma łączyć pewną dynamikę, wysoki poziom komfortu i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Według publikacji zamaskowany prototyp modelu otrzymał bardziej stonowany przedni zderzak, tradycyjną trójramienną gwiazdę oraz światła do jazdy dziennej z wzorem w kształcie gwiazd.

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Takie wykonanie odróżnia nowość od AMG z atrapą chłodnicy Panamericana oraz Maybacha z masywniejszą przednią częścią. Każda wersja SL będzie miała własny design i pozycjonowanie.

Szczegóły techniczne nie zostały jeszcze ujawnione

Mercedes-Benz nie opublikował jeszcze ceny, mocy układu napędowego ani innych dokładnych parametrów technicznych nowego SL-a. Motor1 zauważa, że czterocylindrowy silnik dla SL 43 został podobno wycofany z gamy, a rzędowy silnik sześciocylindrowy jest rozważany jako możliwa opcja, jednak nie ma oficjalnego potwierdzenia tej informacji.

Obecna generacja SL zadebiutowała w roku modelowym 2022, a Mercedes-Maybach SL 680 dołączył do gamy w roku modelowym 2026. Nowa wersja Mercedesa-Benza ma zająć miejsce między nastawionym na dynamikę AMG SL a najbardziej luksusowym Maybachem SL 680.

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