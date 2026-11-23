Departament Handlu USA zamierza wpisać singapurskiego dostawcę infrastruktury chmurowej i AI, Megaspeed, na Entity List — wykaz zagranicznych podmiotów objętych ograniczeniami eksportowymi. Informuje o tym TechCrunch, powołując się na Semafor.

Ograniczenia dostaw

Po wpisaniu na listę amerykańskie firmy nie będą mogły sprzedawać Megaspeed produktów ani prowadzić z nią działalności bez specjalnej licencji federalnej. Według Semafor, które powołuje się na nienazwane źródła zaznajomione ze sprawą, krok ten ma uniemożliwić firmie pozyskiwanie półprzewodników wyprodukowanych w USA.

Entity List zawiera nazwy zagranicznych stron objętych określonymi ograniczeniami eksportowymi. Wprowadza się je, aby wrażliwe technologie nie trafiały do osób lub podmiotów, które USA uznają za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego lub swoich obywateli.

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Śledztwa w USA i Singapurze

W ubiegłym tygodniu Departament Handlu USA ogłosił również wszczęcie śledztwa karnego w sprawie Megaspeed. Władze USA i Singapuru ustalają, czy firma naruszyła ograniczenia eksportowe oraz czy nielegalnie przekierowywała chipy Nvidia do Chin.

Megaspeed zaprzecza wszelkim naruszeniom. TechCrunch zwrócił się do Departamentu Handlu USA o komentarz w sprawie informacji o wpisaniu firmy na Entity List i zaznaczył, że zaktualizuje materiał, jeśli otrzyma odpowiedź od resortu.

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