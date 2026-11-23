Indie ogłosiły pakiet wsparcia dla Nepalu o wartości prawie 1,6 mld dolarów podczas wizyty premiera Nepalu Balena Shaha w Delhi. Większość tej kwoty będzie stanowić linia kredytowa na projekty energetyczne, a około 400 mln dolarów zostanie przekazane w formie grantów na odbudowę i infrastrukturę — informuje BBC News.

Finansowanie ogłoszono w czasie, gdy Nepal odbudowuje się po niszczycielskich powodziach, które miały miejsce wcześniej w tym roku. Według BBC zginęło ponad 1 400 osób, a kolejne tysiące są uznawane za zaginione. Rząd Nepalu szacuje koszt odbudowy regionu dotkniętego wrześniową nagłą powodzią na 4,8 mld dolarów.

Porozumienia dotyczące handlu i transportu

Indie i Nepal ogłosiły również serię porozumień w dziedzinie handlu, energetyki wodnej, transportu i edukacji dla nepalskiej młodzieży. Nepal, który nie ma dostępu do morza i w znacznym stopniu zależy od Indii w handlu, uzyskał dostęp do dwóch dodatkowych indyjskich portów — Kandla i Paradip.

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Strony uzgodniły poprawę połączeń drogowych i kolejowych. Shah i premier Indii Narendra Modi wspólnie otworzyli transgraniczne połączenie kolejowe między indyjską Ajodhją a nepalskim Janakpurem.

Nierozwiązane kwestie

We wspólnym oświadczeniu strony uznały istnienie nierozwiązanych kwestii, jednak w publicznych wystąpieniach przywódcy nie wspomnieli o sporze granicznym, który od dawna komplikuje stosunki dwustronne. Były zastępca przewodniczącego Narodowej Komisji Planowania Nepalu Govind Pokharel zasugerował, że rząd Shaha mógł odłożyć sporne tematy, aby osiągnąć postęp w pilniejszych kwestiach rozwoju.

Indie zgodziły się również uczynić dwukierunkową istniejącą trasę lotniczą między Katmandu, Bhairahawą i Lucknow. Jednocześnie strony nie osiągnęły porozumienia w sprawie szerszego dostępu Nepalu do indyjskiej przestrzeni powietrznej dla lotów międzynarodowych do lotnisk w Bhairahawie i Pokharze.

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