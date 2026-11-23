在尼泊尔总理巴伦·沙阿访问德里期间，印度宣布向尼泊尔提供近16亿美元的一揽子支持。大部分资金将作为用于能源项目的信贷额度，约4亿美元将以拨款形式用于重建和基础设施建设，BBC News报道。

这笔资金是在尼泊尔从今年早些时候发生的毁灭性洪灾中恢复之际宣布的。据BBC报道，已有超过1400人死亡，另有数千人被认为失踪。尼泊尔政府估计，重建遭受9月突发洪灾影响地区的成本为48亿美元。

贸易与交通协议

印度和尼泊尔还宣布了一系列涉及贸易、水电、交通以及尼泊尔青年教育的协议。尼泊尔是一个内陆国，在贸易上很大程度依赖印度，现获得使用另外两个印度港口——坎德拉港和帕拉迪普港——的权限。

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双方同意改善公路和铁路连接。沙阿与印度总理纳伦德拉·莫迪共同启用了连接印度阿约提亚和尼泊尔贾纳克普尔的跨境铁路服务。

未解决的问题

双方在联合声明中承认存在未解决的问题，但两国领导人在公开讲话中没有提及长期以来使双边关系复杂化的边界争端。尼泊尔国家计划委员会前副主席戈温德·波卡雷尔表示，沙阿政府可能搁置了争议话题，以便在更紧迫的发展问题上取得进展。

印度还同意将加德满都、拜拉哈瓦和勒克瑙之间现有的航空路线改为双向。与此同时，双方未能就尼泊尔为飞往拜拉哈瓦和博克拉机场的国际航班更广泛使用印度领空达成协议。

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