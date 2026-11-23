Индия объявила о пакете поддержки Непала на сумму почти $1,6 млрд во время визита премьер-министра Непала Балена Шаха в Дели. Большую часть суммы составит кредитная линия для энергетических проектов, а около $400 млн предоставят в виде грантов на восстановление и инфраструктуру, сообщает BBC News.

Финансирование объявили на фоне восстановления Непала после разрушительных наводнений, произошедших ранее в этом году. По данным BBC, погибли более 1 400 человек, еще тысячи считаются пропавшими без вести. Правительство Непала оценивает стоимость восстановления региона, пострадавшего от сентябрьского внезапного наводнения, в $4,8 млрд.

Договоренности о торговле и транспорте

Индия и Непал также объявили о серии договоренностей в сферах торговли, гидроэнергетики, транспорта и образования для непальской молодежи. Непал, не имеющий выхода к морю и в значительной степени зависящий от Индии в торговле, получил доступ к двум дополнительным индийским портам — Кандла и Парадип.

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Стороны договорились улучшить автомобильное и железнодорожное сообщение. Шах и премьер-министр Индии Нарендра Моди совместно открыли трансграничное железнодорожное сообщение между индийской Айодхьей и непальским Джанакпуром.

Нерешенные вопросы

В совместном заявлении стороны признали наличие нерешенных вопросов, однако в публичных выступлениях лидеры не упоминали о пограничном споре, который долгое время осложнял двусторонние отношения. Бывший заместитель председателя Национальной плановой комиссии Непала Говинд Покхарел предположил, что правительство Шаха могло отложить спорные темы, чтобы добиться прогресса в более неотложных вопросах развития.

Индия также согласилась сделать двунаправленным существующий авиамаршрут между Катманду, Бхайрахавой и Лакхнау. В то же время стороны не достигли соглашения о более широком доступе Непала к индийскому воздушному пространству для международных рейсов в аэропорты Бхайрахавы и Покхары.

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