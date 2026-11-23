Министерство торговли США намерено внести сингапурского поставщика облачной и ИИ-инфраструктуры Megaspeed в Entity List — перечень иностранных субъектов, в отношении которых действуют экспортные ограничения. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на Semafor.

Ограничения на поставки

После внесения в перечень американские компании не смогут продавать Megaspeed продукцию или вести с ней бизнес без специальной федеральной лицензии. По данным Semafor, которое ссылается на неназванные источники, знакомые с ситуацией, этот шаг должен помешать компании получать полупроводники американского производства.

Entity List содержит названия иностранных сторон, на которые распространяются определенные экспортные ограничения. Их вводят, чтобы чувствительные технологии не попадали к тем, кого США считают угрозой национальной безопасности или своим гражданам.

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Расследования в США и Сингапуре

На прошлой неделе Министерство торговли США также объявило о начале уголовного расследования в отношении Megaspeed. Власти США и Сингапура выясняют, нарушила ли компания экспортные ограничения и незаконно ли переправляла чипы Nvidia в Китай.

Megaspeed отрицает какие-либо нарушения. TechCrunch обратился в Министерство торговли США за комментарием по поводу сообщения о внесении компании в Entity List и отметил, что обновит материал в случае ответа от ведомства.

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