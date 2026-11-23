Актриса Дакота Джонсон сыграет в драмеди об отношениях Tell Me Everything и выступит её продюсером. Студия Lionsgate приобрела права на проект, сообщает Variety.

Сюжет фильма

В центре истории — терапевт знаменитостей, у которой самой есть проблемы в браке. Она встречает героиню Джонсон — циничного адвоката по бракоразводным делам, которая больше не верит в любовь. Неожиданная связь между ними заставляет обеих переосмыслить собственные представления о любви, браке, обязательствах и отношениях.

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Продюсерская команда

Джонсон будет продюсировать фильм вместе с Ро Доннелли. Саманта Раканелли также будет продюсировать проект от TeaTime Pictures. Сценарий написала Гейлин Гилде, которая также выступит исполнительным продюсером.

Продажа прав

Lionsgate получила права на проект в ходе конкурентной продажи сценария, на который поступило несколько предварительных предложений. Variety отмечает, что Deadline первой сообщила о предстоящем фильме.

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