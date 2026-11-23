Вратарь сборной Германии Анн-Катрин Бергер в январе 2027 года перейдет из американского клуба Gotham FC в берлинский «Унион». 36-летняя футболистка вернется в немецкую Бундеслигу после нескольких лет выступлений за границей, сообщает Der Spiegel.

Опыт в Англии и США

В начале карьеры Бергер долгое время играла за «Турбине» Потсдам. В 2019–2024 годах она представляла английский «Челси», с которым, в частности, четыре раза выигрывала чемпионат Англии.

После этого вратарь переехала в США и в составе Gotham FC завоевала титул Национальной женской футбольной лиги в 2025 году. В 2024 и 2025 годах Бергер признавали футболисткой года в Германии.

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Она также является одной из ключевых игроков национальной сборной. На Олимпиаде 2024 года в Париже ее сейвы помогли команде завоевать бронзовые медали, а на чемпионате Европы 2025 года Бергер играла на позиции вратаря сборной Германии.

Возвращение в Бундеслигу

Бергер заявила, что считает путь, который «Унион» прошел в последние годы, выдающимся. Она хочет применить свой опыт для дальнейшего развития амбициозной команды и отметила, что клуб давно пытался пригласить ее.

Для женской команды «Униона» этот трансфер стал очередным этапом развития. В 2025 году команда под руководством Мари-Луизе Эты впервые вышла в Бундеслигу. Сейчас берлинки занимают 11-е место в чемпионате.

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