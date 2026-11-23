Bramkarka reprezentacji Niemiec Ann-Katrin Berger w styczniu 2027 roku przejdzie z amerykańskiego klubu Gotham FC do Unionu Berlin. 36-letnia piłkarka wróci do niemieckiej Bundesligi po kilku latach występów za granicą, informuje Der Spiegel.

Doświadczenie w Anglii i USA

Na początku kariery Berger przez długi czas grała w Turbine Potsdam. W latach 2019–2024 reprezentowała angielską Chelsea, z którą między innymi czterokrotnie zdobyła mistrzostwo Anglii.

Następnie bramkarka przeniosła się do USA i w barwach Gotham FC zdobyła tytuł National Women's Soccer League w 2025 roku. W latach 2024 i 2025 Berger została uznana za Piłkarkę Roku w Niemczech.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jest także jedną z kluczowych zawodniczek reprezentacji narodowej. Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku jej interwencje pomogły drużynie zdobyć brązowe medale, a na mistrzostwach Europy w 2025 roku Berger grała na pozycji bramkarki reprezentacji Niemiec.

Powrót do Bundesligi

Berger oświadczyła, że uważa drogę, którą Union przeszedł w ostatnich latach, za wyjątkową. Chce wykorzystać swoje doświadczenie do dalszego rozwoju ambitnego zespołu i zaznaczyła, że klub od dawna próbował ją pozyskać.

Dla kobiecej drużyny Unionu ten transfer stał się kolejnym etapem rozwoju. W 2025 roku zespół prowadzony przez Marie-Louise Etę po raz pierwszy awansował do Bundesligi. Obecnie berliński zespół zajmuje 11. miejsce w mistrzostwach.

Czytaj nas na