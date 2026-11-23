德国国家队门将安-卡特琳·贝格尔将于2027年1月从美国俱乐部Gotham FC转会至柏林联合队。这位36岁的球员在海外效力数年后将重返德国女子足球甲级联赛，《明镜周刊》报道。

在英格兰和美国的经历

在职业生涯初期，贝格尔曾长期效力于波茨坦涡轮队。2019年至2024年，她效力于英格兰切尔西队，并随队四次夺得英格兰联赛冠军等荣誉。

此后，这名门将前往美国，并于2025年随Gotham FC赢得美国国家女子足球联赛冠军。贝格尔于2024年和2025年被评为德国年度女足球员。

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她也是国家队的关键球员之一。在2024年巴黎奥运会上，她的扑救帮助球队获得铜牌；在2025年欧洲锦标赛上，贝格尔担任德国国家队门将。

重返德甲

贝格尔表示，她认为联合队近年来走过的道路令人瞩目。她希望运用自己的经验，推动这支雄心勃勃的球队进一步发展，并指出该俱乐部长期以来一直试图签下她。

对于联合队女足而言，这笔转会成为发展的又一阶段。2025年，在玛丽-路易丝·埃塔的带领下，球队首次晋级德甲。目前，这支柏林球队在联赛中排名第11位。

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