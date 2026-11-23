Воротарка збірної Німеччини Анн-Катрін Бергер у січні 2027 року перейде з американського клубу Gotham FC до берлінського Уніона. 36-річна футболістка повернеться до німецької Бундесліги після кількох років виступів за кордоном, повідомляє Der Spiegel.

Досвід в Англії та США

На початку кар'єри Бергер тривалий час грала за Турбіне Потсдам. У 2019–2024 роках вона представляла англійський Челсі, з яким, зокрема, чотири рази вигравала чемпіонат Англії.

Після цього воротарка переїхала до США та у складі Gotham FC здобула титул Національної жіночої футбольної ліги у 2025 році. У 2024 та 2025 роках Бергер визнавали футболісткою року в Німеччині.

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Вона також є однією з ключових гравчинь національної збірної. На Олімпіаді 2024 року в Парижі її сейви допомогли команді здобути бронзові медалі, а на чемпіонаті Європи 2025 року Бергер грала на позиції воротарки збірної Німеччини.

Повернення до Бундесліги

Бергер заявила, що вважає шлях, який Уніон пройшов за останні роки, визначним. Вона хоче застосувати свій досвід для подальшого розвитку амбітної команди та зазначила, що клуб давно намагався запросити її.

Для жіночої команди Уніона цей трансфер став черговим етапом розвитку. У 2025 році команда під керівництвом Марі-Луїзе Ета вперше вийшла до Бундесліги. Наразі берлінки посідають 11-те місце в чемпіонаті.

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