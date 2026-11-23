Aktorka Dakota Johnson zagra w dramokomedia o relacjach Tell Me Everything i będzie jej producentką. Studio Lionsgate nabyło prawa do projektu, informuje Variety.

Fabuła filmu

W centrum historii znajduje się terapeutka gwiazd, która sama ma problemy w małżeństwie. Spotyka bohaterkę graną przez Johnson — cyniczną prawniczkę specjalizującą się w rozwodach, która przestała wierzyć w miłość. Nieoczekiwana więź między nimi zmusza obie do przemyślenia własnych wyobrażeń o miłości, małżeństwie, zobowiązaniach i relacjach.

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Zespół producencki

Johnson będzie produkować film wraz z Ro Donnelly. Samantha Racanelli również będzie produkować projekt za pośrednictwem TeaTime Pictures. Scenariusz napisała Galen Gilde, która będzie także producentką wykonawczą.

Sprzedaż praw

Lionsgate uzyskało prawa do projektu podczas konkurencyjnej sprzedaży scenariusza, na który wpłynęło kilka ofert wyprzedzających. Variety zaznacza, że Deadline jako pierwsze poinformowało o nadchodzącym filmie.

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