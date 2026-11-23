Amerykański Government Accountability Office (GAO) ustalił, że Departament Obrony USA nie ma ogólnego planu łączącego produkcję i finansowanie amunicji z całościowymi potrzebami resortu. Pentagon nie wyznaczył także jednostki odpowiedzialnej za koordynację poprawy zarządzania zapasami, informuje Fortune.

W raporcie GAO z 19 listopada mowa jest o utrzymującym się niedoborze bomb, pocisków rakietowych i torped. Problem stał się bardziej widoczny w związku z wojną USA i Izraela przeciwko Iranowi, która według publikacji rozpoczęła się 28 lutego. Według oceny Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), cytowanej przez Axios, Stany Zjednoczone wykorzystały w tej wojnie ponad 1 000 pocisków manewrujących Tomahawk.

Wydatki na amunicję

Fortune, na podstawie danych CSIS, wyliczył, że w ciągu pierwszych siedmiu tygodni wojny USA wydały około 24 mld dolarów na siedem głównych rodzajów amunicji. Analitycy CSIS oceniali, że odtworzenie tych zapasów do poziomu sprzed wojny może potrwać od roku do czterech lat.

CSIS ostrzegało również, że obecny poziom zapasów ograniczy możliwości prowadzenia amerykańskich operacji w przypadku nowego konfliktu. Wojna z państwem porównywalnym z USA pod względem potencjału wojskowego, w szczególności z Chinami, wymagałaby amunicji w jeszcze szybszym tempie.

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Problemy planowania i produkcji

GAO zaznaczyło, że Pentagon ma ogólnorezortowe narzędzie ewidencji amunicji, jednak sprawuje nad nim ograniczony nadzór i nie przeprowadza regularnego uzgadniania danych o zapasach z rodzajami sił zbrojnych. Audytorzy wskazali również, że zwiększanie przez armię USA produkcji pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm nie opierało się na całościowym zapotrzebowaniu Departamentu Obrony. Bez kompleksowego planu istnieje ryzyko inwestowania w amunicję w ilościach przekraczających potrzeby.

Starszy pracownik naukowy Rady Stosunków Międzynarodowych Michael Horowitz powiedział Fortune, że przyczyny niedoboru kształtowały się przez dziesięciolecia: amerykański arsenał w dużej mierze składa się ze złożonych, drogich i trudnych w produkcji systemów. Jego zdaniem Pentagon powinien zwiększać wolumen produkcji, eliminować zależność od jedynych dostawców oraz kupować precyzyjne i tańsze systemy nadające się do produkcji komercyjnej.

GAO przedstawiło Departamentowi Obrony USA cztery zalecenia: przygotować ogólny plan, wyznaczyć odpowiedzialny organ z wystarczającymi uprawnieniami, ustalić regularne terminy uzgadniania zapasów oraz stworzyć plan zarządzania danymi. Departament zasadniczo zgodził się z zaleceniami, jednak według stanu na 23 listopada wszystkie cztery miały status Open na stronie GAO. Administracja wystąpiła również o budżet obronny w wysokości 1,5 bln dolarów na rok fiskalny 2027.

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