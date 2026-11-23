Счетная палата США (GAO) установила, что Министерство обороны США не имеет общего плана, который связывал бы производство и финансирование боеприпасов с общими потребностями ведомства. Пентагон также не определил подразделение, ответственное за координацию улучшения управления запасами, сообщает Fortune.

В отчете GAO от 19 ноября говорится о сохраняющемся дефиците бомб, ракет и торпед. Проблема стала заметнее на фоне войны США и Израиля против Ирана, которая, по данным издания, началась 28 февраля. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), которую приводил Axios, Соединенные Штаты использовали в этой войне более 1 000 крылатых ракет Tomahawk.

Расходы на боеприпасы

Fortune на основе данных CSIS подсчитал, что за первые семь недель войны США потратили около 24 млрд долларов на семь основных видов боеприпасов. Аналитики CSIS оценивали, что восстановление этих запасов до довоенного уровня может занять от одного до четырех лет.

CSIS также предупредил, что нынешний уровень запасов будет ограничивать возможности американских операций в случае нового конфликта. Война с государством, сопоставимым с США по военному потенциалу, в частности с Китаем, потребовала бы боеприпасов еще более быстрыми темпами.

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Проблемы планирования и производства

GAO отметила, что у Пентагона есть общеведомственный инструмент учета боеприпасов, однако он осуществляет ограниченный надзор за ним и не проводит регулярную сверку данных о запасах с видами вооруженных сил. Аудиторы также указали, что наращивание армией США производства 155-мм артиллерийских снарядов не основывалось на общей потребности Министерства обороны. Без целостного плана существует риск инвестировать в боеприпасы в объемах, превышающих потребности.

Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Майкл Горовиц заявил Fortune, что причины дефицита формировались десятилетиями: американский арсенал в значительной степени состоит из сложных, дорогих и трудных в производстве систем. По его мнению, Пентагону следует увеличивать объемы производства, устранять зависимость от единственных поставщиков и закупать точные и более дешевые системы, пригодные для коммерческого производства.

GAO предоставила Министерству обороны США четыре рекомендации: подготовить общий план, назначить ответственный орган с достаточными полномочиями, установить регулярные сроки сверки запасов и создать план управления данными. Министерство в целом согласилось с рекомендациями, однако по состоянию на 23 ноября все четыре имели статус Open на сайте GAO. Администрация также запросила оборонный бюджет в размере 1,5 трлн долларов на 2027 финансовый год.

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