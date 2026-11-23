美国政府问责局（GAO）发现，美国国防部没有一项将弹药生产和资金与该部门总体需求相联系的总体计划。五角大楼也未确定负责协调改善库存管理的部门，《财富》报道。

GAO于11月19日发布的报告提到，炸弹、导弹和鱼雷长期短缺。随着美国和以色列针对伊朗的战争，问题变得更加明显；据该刊物称，这场战争于2月28日开始。根据Axios援引的战略与国际问题研究中心（CSIS）估计，美国在这场战争中使用了超过1,000枚“战斧”巡航导弹。

弹药支出

《财富》根据CSIS的数据计算，在战争的头七周，美国在七种主要弹药上花费了约240亿美元。CSIS分析人士估计，将这些库存恢复至战前水平可能需要一至四年。

CSIS还警告说，当前库存水平将在发生新冲突时限制美国的作战能力。与军事能力可与美国相比的国家，尤其是与中国发生战争，将以更快速度消耗弹药。

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规划和生产问题

GAO指出，五角大楼拥有覆盖整个部门的弹药核算工具，但对其监督有限，也不定期与各军种核对库存数据。审计人员还指出，美国陆军扩大155毫米炮弹生产并非基于国防部的总体需求。若没有完整计划，存在弹药投资规模超过需求的风险。

外交关系委员会高级研究员迈克尔·霍罗维茨对《财富》表示，短缺的原因已形成数十年：美国武器库主要由复杂、昂贵且难以生产的系统构成。他认为，五角大楼应提高生产规模，消除对单一供应商的依赖，并采购适合商业生产的精确且成本更低的系统。

GAO向美国国防部提出四项建议：制定总体计划，指定拥有足够权限的负责机构，确定定期核对库存的期限，并制定数据管理计划。该部门总体上同意这些建议，但截至11月23日，四项建议在GAO网站上的状态均为Open。政府还申请了2027财年1.5万亿美元的国防预算。

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