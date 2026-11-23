美国商务部计划将总部位于新加坡的云计算和人工智能基础设施供应商 Megaspeed 列入实体清单（Entity List），该清单涵盖受到出口限制的外国实体。TechCrunch 援引 Semafor 报道。

供应限制

被列入该清单后，美国公司将无法在没有特别联邦许可证的情况下向 Megaspeed 销售产品或与其开展业务。Semafor 援引知情但未具名的消息人士称，此举旨在阻止该公司获得美国制造的半导体。

实体清单列有受到特定出口限制的外国当事方名称。实施这些限制是为了防止敏感技术落入美国认为对国家安全或其公民构成威胁的对象手中。

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美国和新加坡的调查

上周，美国商务部还宣布对 Megaspeed 展开刑事调查。美国和新加坡当局正在查明该公司是否违反出口限制，以及是否非法将英伟达芯片转运至中国。

Megaspeed 否认存在任何违规行为。TechCrunch 已就该公司将被列入实体清单的报道向美国商务部寻求置评，并表示若收到该部门回复，将更新报道。

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