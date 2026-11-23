Індія оголосила про пакет підтримки Непалу обсягом майже $1,6 млрд під час візиту прем’єр-міністра Непалу Балена Шаха до Делі. Більшу частину суми становитиме кредитна лінія для енергетичних проєктів, а близько $400 млн нададуть у вигляді грантів на відбудову та інфраструктуру, повідомляє BBC News.

Фінансування оголосили на тлі відновлення Непалу після руйнівних повеней, що сталися раніше цього року. За даними BBC, загинули понад 1 400 людей, ще тисячі вважаються зниклими безвісти. Уряд Непалу оцінює вартість відбудови регіону, який постраждав від вересневої раптової повені, у $4,8 млрд.

Домовленості про торгівлю та транспорт

Індія та Непал також оголосили про серію домовленостей у сферах торгівлі, гідроенергетики, транспорту й освіти для непальської молоді. Непал, який не має виходу до моря та значною мірою залежить від Індії у торгівлі, отримав доступ до двох додаткових індійських портів — Кандла і Парадіп.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сторони домовилися поліпшити автомобільне та залізничне сполучення. Шах і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді спільно відкрили транскордонне залізничне сполучення між індійською Айодх’єю та непальським Джанакпуром.

Невирішені питання

У спільній заяві сторони визнали наявність невирішених питань, однак у публічних виступах лідери не згадували про прикордонну суперечку, яка тривалий час ускладнювала двосторонні відносини. Колишній заступник голови Національної планової комісії Непалу Говінд Покхарел припустив, що уряд Шаха міг відкласти спірні теми, щоб досягти поступу в нагальніших питаннях розвитку.

Індія також погодилася зробити двонапрямковим наявний авіамаршрут між Катманду, Бхайрахава та Лакхнау. Водночас сторони не досягли угоди щодо ширшого доступу Непалу до індійського повітряного простору для міжнародних рейсів до аеропортів Бхайрахава і Покхара.

Читай нас у