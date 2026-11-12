梅赛德斯-奔驰将于2027年推出舒适型SL——Motor1

梅赛德斯-奔驰将于2027年推出SL敞篷跑车的全新舒适型版本。该公司首席执行官康林松在德国柏林举行的“金方向盘奖”颁奖典礼上宣布扩展SL车型家族，Motor1报道。

新车型将补充而非取代现有的梅赛德斯-AMG SL和梅赛德斯-迈巴赫SL。更新后，2028款车型阵容将拥有三种软顶敞篷跑车版本：运动型AMG、豪华型迈巴赫，以及面向舒适敞篷出行的常规梅赛德斯-奔驰版本。

独特的前脸设计

康林松表示，新款SL应当兼具从容的动态表现、高水平舒适性以及独特的驾驶体验。据该媒体称，这款车型的伪装原型车采用了更为内敛的前保险杠、传统的三叉星徽以及带有星形图案的日间行车灯。

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这一设计使新车型区别于配备Panamericana格栅的AMG和拥有更厚重前脸的迈巴赫。每个SL版本都将拥有自己的设计和定位。

技术细节尚未公布

梅赛德斯-奔驰尚未公布新款SL的价格、动力系统功率及其他确切技术规格。Motor1指出，据报道，SL 43的四缸发动机已从产品阵容中取消；直列六缸发动机正被考虑作为可能的选择，但尚未得到官方确认。

现款SL于2022车型年首次亮相，梅赛德斯-迈巴赫SL 680则于2026车型年加入该阵容。新的梅赛德斯-奔驰版本将位于注重动态表现的AMG SL与最豪华的迈巴赫SL 680之间。

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