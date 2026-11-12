Duran Duran鼓手罗杰·泰勒宣布，因近期确诊的耳鸣恶化而离开乐队。耳鸣是一种与听力相关的病症。《滚石》于11月12日报道了这一消息。

这位音乐家称，这一决定是他人生中最艰难的决定之一。他表示，在Duran Duran打鼓是他一生的快乐，但耳鸣逐渐加重。泰勒指出，到了该倾听自己身体和医生意见的时候。

在乐队的最后阶段

泰勒表示，在成功完成英国和欧洲巡演后，他将在高点离开Duran Duran。他还提到乐队第二次作为BST Hyde Park音乐节的压轴演出者登台、乐队入选摇滚名人堂，以及与奈尔·罗杰斯重返录音室工作。

这位鼓手补充说，他为走过的历程感到自豪，并对西蒙·勒邦、尼克·罗兹和约翰·泰勒怀有温暖的感情。

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罗杰·泰勒在Duran Duran的经历

1979年，罗杰·泰勒加入尼克·罗兹和约翰·泰勒，取代了乐队首任鼓手兼歌手斯蒂芬·达菲。次年，西蒙·勒邦和吉他手安迪·泰勒加入他们，组成了Duran Duran《Rio》专辑时期的经典阵容。

在发行前三张专辑——首张同名专辑《Duran Duran》、《Rio》和《Seven and the Ragged Tiger》——后，泰勒于1986年离开乐队。他在1994年短暂回归，并于2001年再次与乐队重聚，此后一直担任乐队鼓手。

勒邦、罗兹和约翰·泰勒在联合声明中称这位音乐家为他们的兄弟。他们表示，泰勒的鼓点从一开始就定义了Duran Duran的声音，支持他的决定，并祝愿他健康和幸福。

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