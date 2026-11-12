Perkusista Duran Duran Roger Taylor ogłosił, że odchodzi z zespołu z powodu pogarszających się, niedawno zdiagnozowanych szumów usznych, schorzenia związanego ze słuchem. Rolling Stone poinformował o tym 12 listopada.

Muzyk nazwał tę decyzję jedną z najtrudniejszych w swoim życiu. Jak powiedział, gra na perkusji w Duran Duran była radością jego życia, jednak szumy uszne stopniowo się nasilały. Taylor zaznaczył, że nadszedł czas, aby posłuchać swojego organizmu i lekarzy.

Ostatni etap w zespole

Taylor powiedział, że odchodzi z Duran Duran w dobrym momencie po udanej trasie po Wielkiej Brytanii i Europie. Wspomniał także o drugim występie zespołu jako headlinera BST Hyde Park, wprowadzeniu grupy do Rock and Roll Hall of Fame oraz powrocie do pracy studyjnej z Nilem Rodgersem.

Perkusista dodał, że jest dumny z przebytej drogi i zachowuje ciepłe uczucia wobec Simona Le Bona, Nicka Rhodesa i Johna Taylora.

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Historia Rogera Taylora w Duran Duran

Roger Taylor dołączył do Nicka Rhodesa i Johna Taylora w 1979 roku, zastępując pierwszego perkusistę i wokalistę zespołu, Stephena Duffy’ego. W następnym roku dołączyli do nich Simon Le Bon oraz gitarzysta Andy Taylor, tworząc klasyczny skład Duran Duran z okresu albumu Rio.

Po trzech pierwszych albumach — debiutanckim Duran Duran, Rio oraz Seven and the Ragged Tiger — Taylor opuścił zespół w 1986 roku. W 1994 roku na krótko powrócił, a w 2001 roku ponownie połączył się z grupą i od tego czasu był jej perkusistą.

Le Bon, Rhodes i John Taylor we wspólnym oświadczeniu nazwali muzyka swoim bratem. Zaznaczyli, że jego gra na perkusji od samego początku definiowała brzmienie Duran Duran, poparli decyzję Taylora i życzyli mu zdrowia oraz szczęścia.

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