Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор объявил, что покидает коллектив из-за ухудшения недавно диагностированного тиннитуса — состояния, связанного со слухом. Об этом Rolling Stone сообщило 12 ноября.

Музыкант назвал это решение одним из самых сложных в своей жизни. По его словам, игра на барабанах в Duran Duran была радостью его жизни, однако тиннитус постепенно усиливался. Тейлор отметил, что настал момент прислушаться к своему организму и врачам.

Последний этап в группе

Тейлор сказал, что покидает Duran Duran на высокой ноте после успешного тура по Великобритании и Европе. Он также упомянул второе выступление группы в качестве хедлайнера BST Hyde Park, введение коллектива в Зал славы рок-н-ролла и возвращение к студийной работе с Найлом Роджерсом.

Барабанщик добавил, что гордится пройденным путем и сохраняет теплые чувства к Саймону Ле Бону, Нику Роудсу и Джону Тейлору.

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История Роджера Тейлора в Duran Duran

Роджер Тейлор присоединился к Нику Роудсу и Джону Тейлору в 1979 году, заменив первого барабанщика и певца группы Стивена Даффи. В следующем году к ним присоединились Саймон Ле Бон и гитарист Энди Тейлор, сформировав классический состав Duran Duran периода альбома Rio.

После первых трех альбомов — дебютного Duran Duran, Rio и Seven and the Ragged Tiger — Тейлор покинул группу в 1986 году. В 1994 году он ненадолго вернулся, а в 2001 году вновь воссоединился с коллективом и с тех пор был его барабанщиком.

Ле Бон, Роудс и Джон Тейлор в совместном заявлении назвали музыканта своим братом. Они отметили, что его игра на барабанах определяла звучание Duran Duran с самого начала, поддержали решение Тейлора и пожелали ему здоровья и счастья.

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