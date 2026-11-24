В Кении компания ARX Robotics заявила об интеграции своего наземного беспилотного аппарата GEREON в цифровую сеть целеуказания британской армии ASGARD. Как сообщает European Security and Defence, интеграция состоялась во время учений Haraka Storm и позволяет передавать данные с сенсоров машины в общий процесс разведки и определения целей.

Передача данных в ASGARD

По данным издания, во время учений система обнаруживала цели и оперативно направляла информацию в ASGARD — цифровую сеть целеуказания британской армии. В материале отмечается, что это в десять раз ускорило цикл от обнаружения до принятия решения и воздействия на цель.

Британское подразделение ARX Robotics задействовало два аппарата GEREON вместе с 4-й бригадой. В учениях также участвовали военнослужащие 1-го батальона полка герцога Ланкастерского и легкие драгуны. Один GEREON использовали как дистанционное средство постоянного наблюдения за ключевым маршрутом снабжения.

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Испытания в Эстонии

Учения в Кении продолжили испытания Exercise Spring Storm, которые ранее в этом году состоялись в Эстонии. Тогда ARX Robotics и британская армия продемонстрировали, что систему можно размещать на расстоянии до 20 километров впереди войск для постоянного получения разведывательных данных в реальном времени и снижения рисков для военнослужащих на передовых позициях.

Командир 4-й бригады бригадир Том Робинсон заявил, что такие учения помогают оценить влияние новых технологий на эффективность военнослужащих. По информации издания, 4-я бригада готовится к развертыванию на восточном фланге НАТО в апреле 2027 года.

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