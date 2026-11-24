在肯尼亚，ARX Robotics公司宣布，已将其GEREON无人地面车辆接入英国陆军的ASGARD数字目标指示网络。正如European Security and Defence报道所称，此次整合在Haraka Storm演习期间完成，可将车辆传感器数据传输至整体侦察和目标识别流程。

向ASGARD传输数据

据该刊物报道，演习期间，该系统发现目标并迅速向ASGARD——英国陆军的数字目标指示网络——发送信息。报道指出，这使从发现目标到作出决策并对目标产生影响的周期加快了十倍。

ARX Robotics的英国分部与第4旅共同部署了两台GEREON设备。兰开斯特公爵团第1营的军人和轻骑兵也参加了演习。一台GEREON被用作对一条关键补给路线进行持续监视的远程手段。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在爱沙尼亚的测试

肯尼亚的演习延续了今年早些时候在爱沙尼亚举行的Exercise Spring Storm测试。当时，ARX Robotics和英国陆军展示了该系统可部署在部队前方最远20公里处，以持续获取实时情报数据，并降低前沿阵地军人的风险。

第4旅指挥官汤姆·罗宾逊准将表示，此类演习有助于评估新技术对军人效能的影响。据该刊物消息，第4旅正准备于2027年4月部署至北约东翼。

关注我们在