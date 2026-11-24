W Kenii firma ARX Robotics poinformowała o integracji swojego bezzałogowego pojazdu naziemnego GEREON z cyfrową siecią wskazywania celów ASGARD armii brytyjskiej. Jak informuje European Security and Defence, integracja nastąpiła podczas ćwiczeń Haraka Storm i umożliwia przekazywanie danych z czujników pojazdu do wspólnego procesu rozpoznania i identyfikacji celów.

Przekazywanie danych do ASGARD

Według publikacji podczas ćwiczeń system wykrywał cele i szybko przesyłał informacje do ASGARD, cyfrowej sieci wskazywania celów armii brytyjskiej. W materiale zaznaczono, że przyspieszyło to dziesięciokrotnie cykl od wykrycia do podjęcia decyzji i oddziaływania na cel.

Brytyjski oddział ARX Robotics wykorzystał dwa pojazdy GEREON wraz z 4. Brygadą. W ćwiczeniach uczestniczyli także żołnierze 1. batalionu Pułku Księcia Lancaster oraz lekkich dragonów. Jeden GEREON wykorzystywano jako zdalny środek stałej obserwacji kluczowej trasy zaopatrzenia.

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Testy w Estonii

Ćwiczenia w Kenii były kontynuacją testów Exercise Spring Storm, które odbyły się wcześniej w tym roku w Estonii. Wówczas ARX Robotics i armia brytyjska zademonstrowały, że system można rozmieścić do 20 kilometrów przed wojskami w celu stałego pozyskiwania danych wywiadowczych w czasie rzeczywistym i zmniejszenia ryzyka dla żołnierzy na pozycjach wysuniętych.

Dowódca 4. Brygady, brygadier Tom Robinson, oświadczył, że takie ćwiczenia pomagają ocenić wpływ nowych technologii na skuteczność żołnierzy. Według publikacji 4. Brygada przygotowuje się do rozmieszczenia na wschodniej flance NATO w kwietniu 2027 roku.

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