美国总统唐纳德·特朗普表示，在英伟达负责人黄仁勋辞职后，前苹果公司首席执行官蒂姆·库克应当领导这家芯片制造商。他在Truth Social上写道，据《时代》杂志报道。

特朗普的提议

特朗普写道，在黄仁勋辞职后，只有一个人能够担任英伟达掌门人——蒂姆·库克。总统还表示，黄仁勋的工作非常出色，并称库克为传奇人物。

《时代》指出，目前尚不清楚特朗普是否曾就这一提议与库克联系。该媒体已向白宫寻求置评。

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黄仁勋辞职

据《时代》报道，黄仁勋于11月12日上午辞职，当时有报道称他涉嫌与两名女性存在关系。该媒体称，美国情报部门将其中一名女性认定为中国间谍。《时代》将这些信息表述为报道和指控，而非既定事实。

《时代》还写道，自特朗普第二个总统任期开始以来，黄仁勋一直与白宫保持密切关系。特朗普5月正式访问中国期间，总统邀请黄仁勋参加与中国国家主席习近平举行的峰会。该媒体援引《纽约时报》报道称，尽管有人担忧黄仁勋与一名被认为是中国间谍的女性存在关联，特朗普仍坚持让黄仁勋参加代表团。

周一在白宫简报会上，特朗普对记者表示，他相信黄仁勋关于自己并不知晓这起涉嫌间谍行动的说法。

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