Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший генеральный директор Apple Тим Кук должен возглавить производителя чипов Nvidia после отставки его руководителя Дженсена Хуанга. Об этом он написал в Truth Social, сообщает TIME.

Предложение Трампа

Трамп написал, что после отставки Хуанга есть лишь один человек, который может занять должность главы Nvidia, — Тим Кук. Президент также заявил, что Хуанг проделал фантастическую работу, а Кука назвал легендой.

TIME отмечает, что неизвестно, связывался ли Трамп с Куком по поводу этого предложения. Издание обратилось в Белый дом за комментарием.

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Отставка Хуанга

По информации TIME, Хуанг подал в отставку утром 12 ноября на фоне сообщений о его предполагаемых отношениях с двумя женщинами. По данным издания, американская разведка идентифицировала одну из женщин как китайскую шпионку. TIME представляет эти сведения как сообщения и обвинения, а не как установленные факты.

TIME также пишет, что Хуанг поддерживал тесные отношения с Белым домом с начала второго президентского срока Трампа. Во время официального визита Трампа в Китай в мае президент пригласил Хуанга на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Издание со ссылкой на The New York Times сообщает, что Трамп настаивал на участии Хуанга в делегации, несмотря на опасения относительно его связи с женщиной, которую считали китайской шпионкой.

На брифинге в Белом доме в понедельник Трамп заявил журналистам, что верит словам Хуанга о неосведомленности относительно предполагаемой шпионской операции.

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