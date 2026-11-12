Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że były dyrektor generalny Apple Tim Cook powinien stanąć na czele producenta chipów Nvidia po rezygnacji jego szefa Jensena Huanga. Napisał o tym w serwisie Truth Social, informuje TIME.

Propozycja Trumpa

Trump napisał, że po rezygnacji Huanga jest tylko jedna osoba, która może objąć stanowisko szefa Nvidii — Tim Cook. Prezydent oświadczył również, że Huang wykonał fantastyczną pracę, a Cooka nazwał legendą.

TIME zauważa, że nie wiadomo, czy Trump kontaktował się z Cookiem w sprawie tej propozycji. Redakcja zwróciła się do Białego Domu o komentarz.

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Rezygnacja Huanga

Według TIME Huang złożył rezygnację rano 12 listopada wśród doniesień o jego domniemanych relacjach z dwiema kobietami. Według redakcji amerykański wywiad zidentyfikował jedną z kobiet jako chińską szpieg. TIME przedstawia te informacje jako doniesienia i oskarżenia, a nie jako ustalone fakty.

TIME pisze również, że Huang utrzymywał bliskie relacje z Białym Domem od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa. Podczas oficjalnej wizyty Trumpa w Chinach w maju prezydent zaprosił Huanga na szczyt z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem. Redakcja, powołując się na „The New York Times”, informuje, że Trump nalegał na udział Huanga w delegacji mimo obaw dotyczących jego związku z kobietą uważaną za chińską szpieg.

Podczas poniedziałkowego briefingu w Białym Domu Trump powiedział dziennikarzom, że wierzy słowom Huanga o nieświadomości domniemanej operacji szpiegowskiej.

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