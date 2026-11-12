Президент Трамп запропонував Тіма Кука на посаду гендиректора Nvidia — TIME

Президент США Дональд Трамп заявив, що колишній генеральний директор Apple Тім Кук має очолити виробника чипів Nvidia після відставки її керівника Дженсена Хуанга. Про це він написав у Truth Social, повідомляє TIME.

Пропозиція Трампа

Трамп написав, що після відставки Хуанга є лише одна людина, яка може обійняти посаду глави Nvidia, — Тім Кук. Президент також заявив, що Хуанг виконав фантастичну роботу, а Кука назвав легендою.

TIME зазначає, що невідомо, чи контактував Трамп із Куком щодо цієї пропозиції. Видання звернулося до Білого дому по коментар.

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Відставка Хуанга

За інформацією TIME, Хуанг подав у відставку вранці 12 листопада на тлі повідомлень про його ймовірні стосунки з двома жінками. За даними видання, одну з жінок американська розвідка ідентифікувала як китайську шпигунку. TIME подає ці відомості як повідомлення та звинувачення, а не як установлені факти.

TIME також пише, що Хуанг підтримував тісні відносини з Білим домом від початку другого президентського терміну Трампа. Під час офіційного візиту Трампа до Китаю в травні президент запросив Хуанга на саміт із головою КНР Сі Цзіньпіном. Видання з посиланням на The New York Times повідомляє, що Трамп наполягав на участі Хуанга в делегації попри занепокоєння щодо його зв'язку з жінкою, яку вважали китайською шпигункою.

На брифінгу в Білому домі в понеділок Трамп заявив журналістам, що вірить словам Хуанга про необізнаність щодо ймовірної шпигунської операції.

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