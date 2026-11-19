Niemiecki koncern chemiczny BASF zakończył próby przejęcia producenta chemii specjalistycznej Evonik. Decyzję podjęto po tym, jak zarząd Evonik odmówił pogłębionych negocjacji, mimo gotowości BASF do nieznacznego podwyższenia oferty, informuje Der Spiegel.

Oferta nie zostanie podwyższona

Ostatnia znana oferta BASF wynosiła 24 euro za akcję Evonik, co wyceniało spółkę na ponad 11 mld euro. BASF oświadczył, że perspektywy samodzielnego rozwoju Evonik i związane z nimi ryzyka nie uzasadniają wyższej wyceny. Kontynuowanie transakcji po wyższej cenie nie leżałoby w interesie jego akcjonariuszy, według stanowiska koncernu.

Prezes BASF Markus Kamieth nazwał ofertę znaczącą i gwarantującą dodatkową wartość dla akcjonariuszy Evonik. Oświadczył również, że połączenie spółek mogłoby stworzyć silniejszego i bardziej odpornego globalnego gracza, ponieważ ich portfele i mocne strony wzajemnie się uzupełniają.

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Evonik nalegał na niezależność

Evonik, którego siedziba znajduje się w Essen, opowiadał się za zachowaniem niezależności. Przeciwko przejęciu wypowiedział się również premier kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia Hendrik Wüst. Podkreślił znaczenie zachowania przemysłowego rdzenia regionu i zaznaczył, że Evonik zatrudnia w tym kraju związkowym 11 tys. osób.

Po rezygnacji BASF akcje Evonik traciły do 23%, podczas gdy akcje BASF rosły do 2,9%.

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