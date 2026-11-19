Німецький хімічний концерн BASF припинив спроби придбати виробника спеціальної хімії Evonik. Рішення ухвалили після того, як правління Evonik відмовилося від поглиблених переговорів, попри готовність BASF дещо підвищити пропозицію, повідомляє Der Spiegel.

Пропозицію не підвищуватимуть

Остання відома пропозиція BASF передбачала 24 євро за акцію Evonik, що оцінювало компанію більш ніж у 11 млрд євро. У BASF заявили, що перспективи самостійного розвитку Evonik і пов’язані з ними ризики не виправдовують вищої оцінки. Продовження угоди за більшою ціною, за позицією концерну, не відповідало б інтересам його акціонерів.

Генеральний директор BASF Маркус Каміт назвав пропозицію суттєвою та гарантованою додатковою цінністю для акціонерів Evonik. Він також заявив, що об’єднання компаній могло б створити сильнішого й стійкішого глобального гравця, оскільки їхні портфелі та сильні сторони доповнюють одне одного.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Evonik наполягала на самостійності

Evonik, штаб-квартира якої розташована в Ессені, виступала за збереження незалежності. Проти поглинання також висловлювався прем’єр-міністр федеральної землі Північний Рейн — Вестфалія Гендрік Вюст. Він наголошував на важливості збереження промислового ядра регіону та зазначав, що в Evonik у цій землі працюють 11 тисяч людей.

Після відмови BASF акції Evonik втрачали до 23%, тоді як акції BASF зростали до 2,9%.

Читай нас у