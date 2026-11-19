Немецкий химический концерн BASF прекратил попытки приобрести производителя специальной химии Evonik. Решение было принято после того, как правление Evonik отказалось от углубленных переговоров, несмотря на готовность BASF несколько повысить предложение, сообщает Der Spiegel.

Предложение не будут повышать

Последнее известное предложение BASF предусматривало 24 евро за акцию Evonik, что оценивало компанию более чем в 11 млрд евро. В BASF заявили, что перспективы самостоятельного развития Evonik и связанные с ними риски не оправдывают более высокую оценку. Продолжение сделки по более высокой цене, по позиции концерна, не соответствовало бы интересам его акционеров.

Генеральный директор BASF Маркус Камиет назвал предложение существенным и гарантирующим дополнительную ценность для акционеров Evonik. Он также заявил, что объединение компаний могло бы создать более сильного и устойчивого глобального игрока, поскольку их портфели и сильные стороны дополняют друг друга.

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Evonik настаивал на самостоятельности

Evonik, штаб-квартира которого расположена в Эссене, выступал за сохранение независимости. Против поглощения также высказывался премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст. Он подчеркивал важность сохранения промышленного ядра региона и отмечал, что в этой земле в Evonik работают 11 тысяч человек.

После отказа BASF акции Evonik теряли до 23%, тогда как акции BASF росли до 2,9%.

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