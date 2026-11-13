Daddy Yankee исполнил попурри хитов на Latin Grammy с участием LL Cool J — Rolling Stone
Пуэрто-риканский рэпер Daddy Yankee исполнил попурри из своих хитов на церемонии Latin Grammy. Во время номера на сцене появился LL Cool J, а Daddy Yankee исполнил хип-хоп-версию Gasolina, объединенную с композицией Mama Said Knock You Out. Об этом сообщает Rolling Stone.
Гости и композиции
Daddy Yankee также исполнил песни Ella Me Levantó и Lo Que Pasó, Pasó. Вместе с испанской певицей Bad Gyal он исполнил Dura, а с колумбийским исполнителем Feid — Rompe. Среди гостей номера также были French Montana, Diljit Dosanjh и Bizarrap.
Накануне церемонии Латинская академия звукозаписи отметила Daddy Yankee как Человека года. На премии он также номинирован в категории Best Urban/Fusion Performance за сессию с Bizarrap. В случае победы это станет его восьмой наградой Latin Grammy.
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Альбом и Coachella
В феврале Daddy Yankee исполнилось 50 лет, а 2026 год отмечает три десятилетия его работы в музыкальной индустрии. В прошлом месяце артист выпустил десятый студийный альбом La Postal, в котором, по данным Rolling Stone, объединил христианские ценности и реггетон.
Daddy Yankee также назвали одним из хедлайнеров фестиваля Coachella 2027. Это выступление должно стать его дебютом на фестивале.